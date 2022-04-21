Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Свердловской области 21 апреля из-за дорожных аварий пострадали два ребёнка-пешехода. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Одно из ДТП случилось в Верхней Пышме. Там во дворе 11-летний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных с правой стороны автомобилей и попал под колёса. А в Кировграде автомобиль «Киа» наехал на пятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в не положенном месте недалеко от регулируемого пешеходного перехода. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что ребёнок стоял на обочине и начал резко переходить дорогу, и автомобилист не успел затормозить.

Пострадавших детей госпитализировали. Обстоятельства обоих ДТП выясняются.