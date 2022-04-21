Москва, 21 апреля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит беспилотник украинских нацистов, сообщил вечером 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в районе населённого пункта Ясное.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ясное Донецкой Народной Республики уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.