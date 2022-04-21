21 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заверения главы Банка России о том, что Российской Федерации дефолт не грозит.

Тимур Кондратьев, , 22:02 — REGNUM Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, поэтому никакой дефолт стране не угрожает, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ельцин тоже говорил твёрдо и четко, что дефолта не будет, а что было дальше — все знают», — напомнил Максим К.

Многие пользователи пришли к выводу, что экономическая ситуация в России и позитивные тенденции на рынке валют говорят о том, что никакого настоящего дефолта точно не будет.

«Оно и понятно. Разве что технический дефолт нам объявят, но и то это маловероятно. Особенно учитывая то, что сейчас с валютой проблем у нас нет, а вот на Западе начинается дикая инфляция», — указывает Валерия М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад пытается всеми силами задушить российскую экономику, но у нашей страны есть инструменты, чтобы избежать негативного сценария.

«Сказали же, что будем судиться с Западом. Выплачивать все свои обязательства мы готовы, но сам факт того, что нам не позволяют использовать для оплаты замороженные счета, т.е. изъятие чужих финансов, это права не имеет приводить к дефолту», — уверен Диомид К.

Часть людей всё же переживает по поводу вероятности дефолта России, потому что российские чиновники слишком часто стали утверждать обратное, а дыма без огня, как известно нашему народу, не бывает.

«Вот когда начинают твердить, что нам что-то «не грозит», — это уже первый повод задуматься о том, что что-то тут не то», — написал пользователь под псевдонимом «Человек Совесть».

«Слишком часто в этом убеждать нас стали, всё повторяют и повторяют. Для тех, кому точно ничего не грозит, об этом и говорить не надо. Если бы на 100% дефолт России на угрожал — и разговаривать бы было не о чем», — отметил Олег В.

Ряд пользователей указывает на то, что реальный дефолт если кому и грозит, то только западным странам, которые несут невероятные потери в связи с антироссийскими санкциями

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все здравомыслящие люди понимают, что России не грозит дефолт. Чтобы это понять, достаточно проявить малейший интерес к теме и посмотреть три-четыре источника информации. Экономика Российской Федерации чувствует себя прекрасно, это Запад пытается делать видимость нашего крушения», — считает Диана В.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия сумеет пройти между Сциллой и Харибдой, но стоит учитывать ошибки прошлого, чтобы не нарваться на те же грабли в будущем.

«Россия не для того несколько лет к войне и санкциям готовилась, чтобы загнуться от какого-то дурацкого дефолта», — подметил Александр С.

«Поживём — увидим. А России на будущее пора прекратить держать свои средства не пойми где у ненадёжных западных «партнёров». Отсудить у них там всё, что было заморожено, либо же заморозить их всех к чёртовой матери следующей зимой, в наказание», — предлагает Марат Г.

Напомним, 21 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, поэтому никакой дефолт стране не угрожает.