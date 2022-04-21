Рим, , 20:38 — REGNUM Эксперты института Gimbe не поддерживают инициативу об отмене масочного режима в общественных пространствах закрытого типа, сказал 21 апреля глава института Нино Картабелотта.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время осуждается возможность такого смягчения антикоронавирусных норм с 1 мая. Большинство иных ограничений уже отменены.

Такое решение было бы опрометчивым, поскольку вирус продолжает активно циркулировать в Италии, официально ежедневно выявляется по 50 тысяч новых случаев заражения, напомнил эксперт.