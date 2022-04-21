Москва, 21 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. За прошедший день российскими ракетно-артиллерийскими ударами поражены 450 украинских объектов, сообщил вечером 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

Удары наносились по пунктам управления, местам скопления живой силы и техники, а также по опорным пунктам.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области», — сказал Конашенков.