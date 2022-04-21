Рим, 21 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Сенат Италии 21 апреля утвердил декрет правительства о выделении еще 6,2 млрд евро на сдерживание роста цен на энергоносители.

ИА REGNUM Газ

Помимо мер по удешевлению стоимости энергии для граждан и бизнеса, за счет тех же средств планируется продолжать развитие возобновляемой энергетики.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ. Также власти страны начинают экономить газ, в частности, меняя температурные нормы в школах и зданиях госорганов (до +19 зимой и +25 летом).