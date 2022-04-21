Вашингтон, 21 апреля 2022, 20:54 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп не собирается возвращаться к роли в «Пиратах Карибского моря». Об этом пишет портал KinoNews 21 апреля.
По словам актёра, «ничто на свете» не заставило бы его вернуться к роли пирата Джека Воробья. Примечательно, что ранее Депп признался в том, что ни разу в жизни не смотрел ни одну из частей «Пиратов Карибского моря».
Напомним, что фильм «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом впервые был показан в 2003 году. Позднее актёр стал главной звездой франшизы.
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