Вашингтон, 21 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп не собирается возвращаться к роли в «Пиратах Карибского моря». Об этом пишет портал KinoNews 21 апреля.

Georges Biard Джонни Депп

По словам актёра, «ничто на свете» не заставило бы его вернуться к роли пирата Джека Воробья. Примечательно, что ранее Депп признался в том, что ни разу в жизни не смотрел ни одну из частей «Пиратов Карибского моря».

Напомним, что фильм «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом впервые был показан в 2003 году. Позднее актёр стал главной звездой франшизы.