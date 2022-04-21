Москва, 21 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Удары оперативно-тактической авиации ВКС России за прошедший день были направлены на места сосредоточения живой силы и техники украинских нацистов, сообщил вечером 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Экипаж Су-25

Кроме того, в районе города Запорожье оперативно-тактической авиацией были поражены два склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье», — рассказал Конашенков.