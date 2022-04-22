Тбилиси, 22 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело» предложила законодательную инициативу, согласно которой использование символики «агрессивной политики» России в Грузии должно стать наказуемым, сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Администрация правительства Кемеровской области Z

Речь идёт о георгиевской ленте, а также о латинских буквах V и Z.

«Сегодня, когда свободный мир борется против России на Украине, чтобы защитить свободу, демократию и суверенитет Украины, мы все понимаем, что сегодня каждая попытка, в том числе с помощью пропагандистских сообщений и использования пропагандистской символики, оправдать и защитить российскую агрессию и рашизм Путина, является действием, направленным против наших государственных интересов. Именно поэтому мы считаем, что в соответствующую законодательную базу Грузии должны быть внесены изменения, запрещающие использование символов, которые стали символами агрессивной политики России в нашей стране. Символами, которые, на наш взгляд, должны быть запрещены, являются: например, Георгиевская лента, которую мы, к сожалению, часто видим в общественном пространстве нашей страны, а также в условиях продолжающейся войны против Украины использование латинских букв», — заявила Саломе Самадашвили, член парламента от партии «Лело».

Напомним, что латинские буквы V и Z используются в специальной военной операции на Украине для обозначения российской военной техники.