Москва, , 20:22 — REGNUM В Москве начинается сезон традиционных весенних пробок, связанных с поездками горожан на дачи в конце недели. Об этом сообщается 21 апреля в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Пробка в вечерний час пик Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дачные» пробки возвращаются в Москву. В прошлую пятницу число автомобилей, выезжающих из Москвы, увеличилось на 3%. В целом на дорогах количество машин увеличилось на 100 тысяч по сравнению с началом апреля», — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что весной автомобилей на дорогах становится всё больше, так как многие едут за город. Ожидается, что ближайший пик загруженности придётся на пятницу, 29 апреля.

В связи с этим департамент советует москвичам планировать поездки заранее: выезжать из города рекомендуется до 15:00 или после 21:00.