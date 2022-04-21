Москва, 21 апреля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Москве начинается сезон традиционных весенних пробок, связанных с поездками горожан на дачи в конце недели. Об этом сообщается 21 апреля в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в вечерний час пик

«Дачные» пробки возвращаются в Москву. В прошлую пятницу число автомобилей, выезжающих из Москвы, увеличилось на 3%. В целом на дорогах количество машин увеличилось на 100 тысяч по сравнению с началом апреля», — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что весной автомобилей на дорогах становится всё больше, так как многие едут за город. Ожидается, что ближайший пик загруженности придётся на пятницу, 29 апреля.

В связи с этим департамент советует москвичам планировать поездки заранее: выезжать из города рекомендуется до 15:00 или после 21:00.