Подгорица, , 20:18 — REGNUM Министр финансов и социального обеспечения Черногории Милойко Спайич объявил в о создании управления по блокчейну и криптовалютам, сообщает RTCG.

Криптовалюта

Управление, как было объявлено, стремится создать новую опору черногорской экономики посредством регулирования крипторынка в Черногории.

«Управление по блокчейну и криптовалюте министерства финансов будет помогать гражданам Черногории познакомиться с миром блокчейна и криптовалют, а также установить безопасную и справедливую нормативно-правовую базу для роста этой отрасли нашей экономики», — говорится в сообщении министра.