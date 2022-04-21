Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM Свердловскую область в 2022 году могут посетить более 2 млн гостей. Такой прогноз дала глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, сообщает департамент информполитики.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее в ведомстве ожидали, что туристов в регион приедет 1,9 млн, и это на уровне допандемийного 2019 года. Однако сейчас у чиновников появились основания считать, что турпоток будет выше.

Новой точкой развития в Свердловской области туристической отрасли может стать оздоровительный туризм. В настоящее время интерес к уральским санаториям растет, и это связано в том числе с необходимостью восстановления здоровья после перенесённого гражданами COVID-19.