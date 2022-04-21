Пенза, , 20:17 — REGNUM В Пензенской области с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 25 человек. В числе пострадавших от нападения клещей шестеро детей в возрасте до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

По состоянию на 21 апреля на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 33 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в четырех их них.

За январь–март 2022 года диагностированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Наровчатского района и города Пензы, заражение произошло еще в сезон 2021 года.

За неделю от клещей обработали территорию 1 объекта площадью 1 гектар (0,69% от запланированной к обработке в текущем эпидсезоне площади).

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первый укус в 2022 году зарегистрирован 6 апреля, пострадал 10-летний ребенок в Бессоновском районе.

Читайте также: В Пензенской области активизировались клещи