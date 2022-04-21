Москва, 21 апреля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Политика высоких процентных ставок загнала Россию в стагфляционную ловушку. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, выступая в рамках работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

«То, что у нас происходит в стране, — это архаизм. Это просто экономика XIX века, когда денежные власти думают, что деньги – это что-то вроде золота, — посетовал Глазьев. — Я иногда шучу, что если бы весь российский Центробанк заменить одной уборщицей, которая бы просто контролировала: растет инфляция – подняли ключевую ставку, снижается инфляция – снижаем ключевую ставку, сколько бы денег мы сэкономили. Центральный банк РФ печатает деньги под свои обязательства перед банками. Выпускает облигации и совершает эмиссию денег ради того, чтобы эти банки не вкладывали деньги никуда, а просто сняли их с рынка. В других странах всё наоборот. Центральные банки создают деньги для правительства. 95% долларов создается под покупку американских казначейских обязательств. ЕЦБ создает деньги под покупку обязательств европейских правительств».

Иными словами, как подчеркнул Глазьев, деньги – это инструмент, которым следует уметь пользоваться.

«Инфляция возникает тогда, когда в головах у денежных властей каша творится. Когда они не понимают причинно-следственных зависимостей. Этот наш случай. Инфляция возникает, когда денег слишком много, но она возникает и тогда, когда их слишком мало. Когда их не хватает. На эту тему есть множество исследований, которые показывают, что при демонетизации происходит рост инфляции. Мы с вами давно находимся в стагфляционной ловушке, в которую нас загнала политика высоких процентных ставок и свободного плавания курса рубля», – констатировал Глазьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Глазьев рассказал, какую трансформацию переживает мировая экономика в настоящее время.