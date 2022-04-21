Москва, , 20:12 — REGNUM В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 14 объектов украинских нацистов, сообщил вечером 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Дальний бомбардировщик Ту-95 с крылатыми ракетами Х-101 Dmitry Terekhov

Среди пораженных ракетными ударами объектов — пункт управления, склады боеприпасов, опорные пункты.

«В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка.

Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей», — рассказал Конашенков.

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