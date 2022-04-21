Вашингтон, 21 апреля 2022, 20:16 — REGNUM Американский боксёр Майк Тайсон избил человека во время полёта на самолёте. Об этом пишет издание TMZ 21 апреля.

Майк Тайсон
Майк Тайсон
(сс) Nehrams2020

По сообщениям источника, пьяный пассажир, летевший с Тайсоном одним рейсом, продолжительное время провоцировал его на разговор, после чего тот нанёс ему несколько ударов по лицу и голове. Отмечается, что пострадавший уже обратился в полицию.

Напомним, что Майк Тайсон считается одним из наиболее выдающихся боксёров в истории. Так, ему удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира.

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