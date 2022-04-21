Вашингтон, 21 апреля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Американский боксёр Майк Тайсон избил человека во время полёта на самолёте. Об этом пишет издание TMZ 21 апреля.

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

По сообщениям источника, пьяный пассажир, летевший с Тайсоном одним рейсом, продолжительное время провоцировал его на разговор, после чего тот нанёс ему несколько ударов по лицу и голове. Отмечается, что пострадавший уже обратился в полицию.

Напомним, что Майк Тайсон считается одним из наиболее выдающихся боксёров в истории. Так, ему удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира.