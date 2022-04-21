21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:48 — REGNUM Переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России спровоцировало жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Почему её не убирают с поста? Разве она не была дискредитирована на протяжении всей своей предыдущей деятельности?» — интересуется Елена Д.

Многие пользователи дали негативную оценку переназначению Набиуллиной на пост главы Центробанка, потому что, по их мнению, этот человек приложил руку к тому, что половина резервов Банка России были, по сути, украдена западными странами.

«Набиуллина – это причина, по которой Запад заморозил более $300 млрд российских активов. Неужели нет в стране более разумного специалиста, который не будет ставить экономику России на грань катастрофы?» — задаётся вопросом «Плохой Ч».

Некоторые комментаторы убеждены, что Набиуллина работает в связке с высшим руководством страны и стремится принести России пользу.

«Что вы про эти резервы-то заладили? Я думаю, что на это и рассчитывали наши власти, что так называемые «партнеры» эти деньги своруют, и это станет примером другим, что и их может ожидать такая же участь. После этого уже начали страны заключать договоры в национальных валютах, пренебрегая долларом и евро. А это очень большой удар по Западу! Гораздо больший, чем эти $300 млрд. Так что хватит паники, это явно запланированный ход был», — уверен Евгений К.

Часть людей полагает, что переизбрание Набиуллиной — правильное решение, ведь она сумела вывести экономику России из-под, вероятно, мощнейшего за всю историю удара со стороны Запада.

«Кто бы что ни говорил, но в состоянии самой настоящей экономической, а кое-где и буквальной войны против России она смогла стабилизировать рубль и вывести экономику из крутого пике. Это дорогого стоит!» — поделился своим мнением Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что России могло просто повезти, и на самом деле Набиуллина не планировала спасать экономику нашей страны.

«Тот факт, что Россия ещё существует и не обрушилась, — это не благодаря Набиуллиной, а вопреки. Казалось бы, всё было рассчитано на то, что экономика страны перевернётся и корабль пойдёт ко дну, но нет, выкарабкались. Даже Байден рассчитывал на курс 200 рублей за доллар. Значит, кто-то нарушил заранее подготовленный сценарий», — делает выводы Андрей А

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что без серьёзных кадровых изменений Россия рано или поздно столкнётся с серьёзнейшими трудностями, угрожающими будущему нашей страны.

«Это очень плохой знак. «Элита» совершенно оторвана от народа и не понимает, что нужно срочно меняться. Обычно такое нехорошо заканчивается», — беспокоится Илья В.

«Как бы то ни было, Набиуллина – это человек прошлой России – России вхожденчества в Запад, России – сырьевого придатка. Жизнь уже перевернулась с ног на голову, а страной управляют те же самые персонажи. Нехорошо это всё. Они обязательно попытаются откатить всё назад, но фарш, как известно, обратно не провернуть. Поэтому старые кадры – большие препятствия на пути вперёд», — считает Дмитрий Л.

Напомним, 21 апреля Госдума приняла постановление о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Данное решение поддержали 338 депутатов, против проголосовали 83 парламентария.