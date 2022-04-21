Москва, 21 апреля 2022, 20:10 — REGNUM Драматурга Михаила Дурненкова следует исключить из Союза театральных деятелей России, заявил 21 апреля председатель организации Александр Калягин.
Комментируя заявление драматурга о том, что он желает поражения ВС России в ходе спецоперации на Украине, Калягин сказал, что ему не хватает слов, «чтобы выразить в полной мере всё своё негодование».
Он отметил, что повторять слова Дурненкова противно. Тот факт, что этот человек входит в секретариат Союза театральных деятелей России, вызывает сожаление.
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