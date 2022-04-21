Москва, 21 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Драматурга Михаила Дурненкова следует исключить из Союза театральных деятелей России, заявил 21 апреля председатель организации Александр Калягин.

Kremlin.ru Александр Калягин на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Комментируя заявление драматурга о том, что он желает поражения ВС России в ходе спецоперации на Украине, Калягин сказал, что ему не хватает слов, «чтобы выразить в полной мере всё своё негодование».

Он отметил, что повторять слова Дурненкова противно. Тот факт, что этот человек входит в секретариат Союза театральных деятелей России, вызывает сожаление.