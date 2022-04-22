Тбилиси, 22 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Согласно последнему социологическому опросу Национального демократического института по международным вопросам США (организация, признанная в РФ нежелательной), большинство грузинских респондентов считает, что правительство Грузии должно ввести визовый режим для граждан России, сообщает 21 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

На вопрос: «По вашему мнению, должно ли правительство Грузии ввести визовый режим для граждан России?» 66% ответили утвердительно, 23% — выступили против, 11% — не смогли ответить определённо, а 1% оставили вопрос без ответа.

Согласно опросу, большинство сторонников правящей партии «Грузинская мечта», мужчин и граждан старше 55 лет не поддерживают установление визового режима для россиян.

Опрос, охвативший 2036 человек, осуществлялся в два этапа в Тбилиси, Батуми, Телави, Зугдиди, Ахалкалаки и Марнеули. Все интервью проводились по телефону методом случайного отбора на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.

Напомним, что Россия ввела визовый режим для грузинских граждан ещё в 2000 году, для российских же граждан визы выдаются прямо на границе Грузии.