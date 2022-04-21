Белград, 21 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Стоимость экспорта 15 крупнейших экспортеров Сербии за первые три месяца текущего года составила 1,8 млрд евро, а крупнейшими экспортерами являются три китайские компании — Zidjin Mining, владелец Смедеревского металлургического завода HBIS Group (234,7 млн ​​евро) и «Зиджин Бор Копер» (210 млн евро).

Флаг Сербии

Таковы данные министерства финансов в правительстве Сербии, которые передают сербские СМИ.

Нефтяная промышленность Сербии (NIS), управляемая российским Газпромом, находится на четвертом месте с экспортом в 147,5 млн евро, а компания Pirot Tiger Tyres — на пятом месте с экспортом в 131,2 млн евро.

В список крупнейших экспортеров также входят Henkel Сербия с экспортом 112,7 млн ​​евро, Leoni из Прокупле с экспортом 97 млн ​​евро, ZF Сербия из Панчево с 80,9 млн евро.