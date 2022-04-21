Купертино, США, , 19:59 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus заказ производство сериала про угон самолёта, главную роль в котором исполнит Идрис Эльба. Об этом 21 апреля сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Джеймс Ганн. 2021. США

Шоу в жанре триллера получило лаконичное название «Угон» (Hijack), по сюжету, злоумышленники совершат угон воздушного судна, направляющегося в Лондон. Отмечается, что события в сериале будут показаны в режиме реального времени, т.е. зрители будут наблюдать за происходящим на экране в течение семи часов полёта.

Всё это время различные службы на земле будут пытаться решить проблему и понять, что происходит на борту. Идрис Эльба исполнит роль «опытного переговорщика» в сфере бизнеса, который попытается применить свои навыки в сложившейся ситуации. «Но его рискованная стратегия может его погубить», — отметили в синопсисе авторы будущего шоу.

Напомним, последний раз на малых экранах Идрис Эльба появился, когда снялся в сериале «В конце концов» (In the Long Run; 2018). В мае 2022 года в США состоится премьера фильма «Три тысячи лет ожидания», в котором актёр исполнит роль джинна.

Читайте ранее в этом сюжете: Аарон Пол попросил Брайана Крэнстона стать крёстным отцом его ребёнка