Саратов, 21 апреля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия памятника Петру I состоится 22 апреля в 17:00 (местное время) в Саратове. Как сообщает городская администрация, в связи с предстоящим мероприятием будут действовать ограничения движения транспорта.

Портрет Петра I. 1716

Так, с 14:00 до 18:00 временно ограничат остановки и стоянки по набережной Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Московской; по улице Московская от улицы Чернышевского до набережной Космонавтов; по улице Лермонтова от улицы Соляная до улицы Челюскинцев.

На этих же участках с 16:00 до 18:00 ограничат движение транспорта, кроме автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.

Сотрудники Саратовского областного музея краеведения выступили с инициативой присвоить территории, где будет установлен памятник, имя — площадь Петра I.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году XVII Санкт‑Петербургский международный книжный салон разместится в четырёх павильонах возле Дворцовой площади. Одной из главных тем салона станет 350-летие Петра I.

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