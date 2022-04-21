Сыктывкар, , 19:53 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба отчитался о своих доходах за 2021 год.

Владимир Уйба. Obninsk.name

Согласно опубликованным сведениям, за год чиновник заработал 8,1 млн рублей. В собственности главы республики находится квартира площадью 114,7 квадратного метра, автомобиль ГАЗ-20 и мотоцикл «Урал L40 018». Кроме того, в его собственности находятся квартиры площадью 67,6 и 93,7 квадратного метра.

Супруга чиновника заработала 840 тыс. рублей. В собственности у нее: доли двух земельных участков, доли в двух жилых домах, две квартиры и одно нежилое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глава Коми Владимир Уйба заработал 8,1 млн рублей, что на 21% меньше, чем в предыдущем году.