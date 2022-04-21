Челябинск, 21 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В оздоровительных лагерях на территории Челябинской области летом отдохнут 157 тыс. детей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идёт. Всего планируется открыть 778 лагерей, среди которых 66 загородных. Специалисты Роспотребнадзора с 10 мая начнут проверять готовность оздоровительных учреждений.

Также в 19 детских лагерях в 2022 году планируется провести капитальные ремонты.