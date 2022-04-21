Вологда, 21 апреля 2022, 19:43 — REGNUM В Вологде и Череповце впервые за три года в День Победы проведут падары Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжественное прохождение воинских частей вологодского гарнизона с показом вооружения, военной и специальной техники, запланировано в городах на 10 утра.
Традиционные торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех муниципалитетах области.
Как сообщало ИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая.