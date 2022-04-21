Вологда, 21 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Вологде и Череповце впервые за три года в День Победы проведут падары Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжественное прохождение воинских частей вологодского гарнизона с показом вооружения, военной и специальной техники, запланировано в городах на 10 утра.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

«Впервые за три года у нас появилась возможность провести праздничные мероприятия в привычном офлайн-формате, чтобы поздравить наших ветеранов, друг друга на центральных площадях наших городов, сел, сельских поселений, провести концерты, шествие Бессмертного полка, парады, объединить людей в столь непростое время», — обратился к участникам заседания Олег Кувшинников.

Традиционные торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех муниципалитетах области.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая.