Москва, , 19:48 — REGNUM От США и Франции – сопредседателей Минской группы ОБСЕ – предложений России о помощи в решении урегулирования отношений Армении и Азербайджана не поступало, их в Москве и не ждут, сообщили 21 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Мария Захарова Mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, имела ли «высокая дипломатическая активность США и ЕС» вокруг проблем Нагорного Карабаха конструктивные последствия в виде, например, обращений из Вашингтона и Парижа к Москве о готовности в той или иной форме возобновить деятельность этого механизма, заявила:

«К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем».

Она указала на то, что США и Франция «фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ», отказавшись работать с Россией. И это не случайно, особенно учитывая «беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договорённостей на высшем уровне».

Российская сторона вновь подчёркивает, что необходимо для примирения Азербайджана и Армении придерживаться договорённостей от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Со своей стороны Москва, как и раньше, будет «содействовать заключению мирного договора» между Баку и Ереваном, с которыми Россию «исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства».

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян заявил о ключевой роли России в безопасности в Закавказье