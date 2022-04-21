Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Инсайдеры сообщили о том, какие игры вскоре могут появиться в каталоге сервиса Nintendo Switch Online. Информация была опубликована 21 апреля на портале Comicbook.

Nintendo Switch

Пользователь Кейтлин Молинас выложила в сеть скриншот версии приложения Nintendo Switch Online NES, в котором кроме текущих игр также присутствуют Pac-Man, Tetris, Galaga, Mega Man и Castlevania. Она отметила, что сборка этого приложения датирована октябрём 2019 года, и что официально выпущенные в Nintendo Switch Online игры «в основном совпадают» с теми, что присутствуют на скриншотах.

Редакция издания обратила внимание читателей, что на 21 апреля 2022 года в приложении Sega Genesis Nintendo Switch Online запланировано техническое обслуживание. Она напомнила, что в последний раз, когда подобное обслуживание было проведено, в каталог были добавлены ретро-игры Sega Genesis.

Напомним, сервис Nintendo Switch Online, в частности, позволяет владельцам портативной консоли Switch играть в популярные игры консолей NES и Super NES. Он был официально запущен 18 сентября 2018 года.

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