21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 20:18 — REGNUM Несколько членов Демократической партии США выступили против планов президента Джо Байдена отметить в следующем месяце приказ «Раздел 42», предупреждая о массовом потоке мигрантов, проникающих в Штаты через южную границу.

Батарейки. Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В случае отмены данной меры министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

Ранее против отмены приказа выступали только республиканцы, в том числе губернатор Техаса Грег Эбботт. Тот факт, что теперь даже демократы решились высказаться против послаблений миграционной политики, может говорить о серьезности проблемы. Однако часть американцев предполагает, что недавно сформировавшаяся позиция демократов служит их личной выгоде в преддверии выборов.

Грег Эбботт Jay Godwin

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Настоящий лидер работал бы над реальным, двухпартийным решением пограничного кризиса со второго дня своего президентства. Вместо этого Байден просто реагирует на результаты опросов. Главный вопрос, которым он задается, — какой вариант (прекращение или продолжение действия раздела 42) поможет мне больше всего в опросах», — пишет mokantx.

«Нам нужны настоящие национальные лидеры, которые поощряют разумную иммиграционную политику и практику в соответствии с законодательством США и международным законодательством. Нашему народу нужна реальная поддержка национальной безопасности со стороны разумного руководства, которое защищает наш народ от всех внешних и внутренних врагов», — указывает usvet/patriot.

«Не обманывайтесь — единственное, что беспокоит демократов в связи с отменой администрацией Байдена 42-го раздела, это то, как это повлияет на них на предстоящих выборах. Они не проявляли НИКАКОГО беспокойства по поводу политики «открытой границы», пока она не начала снижать их показатели в опросах», — напоминает gregorius.

«Это точно. У демократов было 15 месяцев, чтобы высказаться по поводу открытой южной границы, но только когда их рейтинги упали и они столкнулись с реальной опасностью проиграть на выборах, они выразили беспокойство. Слишком поздно», — отвечает oldhappycamper.

«Да, это именно то, что мы видим, я не знаю, как кто-то может не видеть, что они замышляют», — соглашается watching247.

«Байден — это ходячая развалина и угроза для страны. Мы знали это еще до его избрания», — подчеркивает arkansastraveler110.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы Трамп все еще был на своем посту, у нас не было бы пограничного кризиса, или он был бы незначительным по сравнению с фиаско, которое мы имеем сегодня», — уверен zionatheist.

«Все, что сделал Трамп, это показал левых такими, какие они есть, и это толкнуло их за грань безумия, теперь это очевидно для всех», — считает robin1959.

«Отмена раздела 42 станет еще одной катастрофической ошибкой политики Байдена, которая поставит под угрозу законопослушных налогоплательщиков — американских граждан. Когда же закончится этот кошмар?» — недоумевает coldstream.

«Не слушайте демократов в год выборов, лучше посмотрите на их послужной список и заявления, которые они делали во время администрации Трампа и в течение первого года режима Байдена», — советует SFMSG.

Напомним, что с тех пор как Джо Байден занял Белый дом в январе 2021 года, примерно три миллиона нелегалов пересекли границу США, и еще порядка миллиона прибыли за последние шесть месяцев. Несмотря на такие показатели, Байден продолжает отменять миграционные ограничения.

За первый год своего президентства Байден отменил сотни исполнительных указов Трампа, однако отказ от политики «Остаться в Мексике» нанёс наибольший ущерб Соединённым Штатам. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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