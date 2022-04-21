Москва, 21 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) опубликовал фрагмент будущей песни. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 21 апреля.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Название и дата премьеры композиции на текущий момент неизвестны, однако, как отмечают поклонники артиста, её выход может состояться в ближайшее время. К слову, последним релизом Моргенштерна является сингл «Селяви», опубликованный 8 апреля 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Моргенштерн получил второе гражданство. Так, с недавнего времени рэпер имеет израильский паспорт.