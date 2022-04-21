Москва, 21 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил расти по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 74,79 рубля, что на 1 рубль 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 1 рубль 70 копеек и достиг 80,20 рубля.