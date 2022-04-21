Челябинск, , 20:02 — REGNUM В Челябинске представлен проект крытого футбольного манежа, вмещающего игровое поле размером 105 на 68 метров и восемь 400-метровых легкоатлетических дорожек. Он будет построен в рамках Соглашения между правительством Челябинской области, Уральской горно-металлургической компанией и Челябинским цинковым заводом (предприятие металлургического комплекса УГМК). Общая площадь спортивного объекта, в котором будут реализованы самые передовые технические решения, составит 30,5 тысячи м2.

Вид на будущий манеж с реки Фото: пресс-служба УГМК

«Хотел поблагодарить УГМК, мы в рамках государственно-частного партнерства будем вместе реализовывать этот проект. Параллельно мы будем выстраивать систему «Академии футбола», соглашение с Российским футбольным союзом уже подписано: будем брать их методики по проведению футбольных занятий и, конечно, будем добиваться, чтобы тренеры проходили необходимое обучение и получали необходимую квалификацию – это тоже важная составляющая выстраивания всей системы. Без инфраструктуры это невозможно», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын отметил уникальность проекта не только для столицы Южного Урала, но и для всей России. «Зима в нашем регионе длится более полугода, поэтому, я уверен, появление крытого футбольного поля с мощным легкоатлетическим сектором будет востребовано. Задача перед строителями и проектировщиками стоит большая и очень ответственная. Опыт, который будет получен в Челябинске, возможно, будет тиражирован и в другие регионы», — сказал Андрей Козицын.

В проекте манежа предусмотрены четыре раздевалки на 25 мест каждая, с душевыми, санузлами, массажными кабинетами, тренерскими комнатами, а также два разминочных зала, раздевалки для судей, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, пресс-центр, кафе и магазин спортивных товаров.

Помимо футбола там можно будет заниматься лёгкой атлетикой и спортивной гимнастикой, например, прыжками и тройными прыжками в длину, прыжками в высоту, в том числе с шестом, метанием ядра, диска, молота, копья.

Спортивное сооружение рассчитано на 3000 зрителей – для легковых автомобилей и автобусов планируется обустроить стоянки.

Экспертиза и согласование проектной документации запланированы на 2 квартал 2023 года. Старт строительства ориентировочно намечен на 2 квартал 2024 года, окончание – на конец 2025 года.

Стоит добавить, что презентация проекта манежа состоялась в оздоровительном комплексе «Лесная Застава», принадлежащем Челябинскому цинковому заводу. В 2020 году здесь провели масштабную реконструкцию – построили рекреационную зону на набережной, современный учебный корпус, хоккейную коробку. Был полностью отремонтирован актовый зал – установлены новые кресла и приобретено профессиональное звуковое оборудование. Также были перестроены ресторан, столовая и спортивный зал. Затраты на реконструкцию превысили 190 млн рублей.