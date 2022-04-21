Москва, , 19:21 — REGNUM Россия имеет полное право считать законными целями для ударов транспорты США и НАТО, следующие с оружием по территории Украины, заявил 21 апреля заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

Цель Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил, выступая в рамках круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», организованного Дипломатической академией МИД РФ.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — сказал Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи нацистской Украине. В Пентагоне пояснили, что речь идёт о поставке тактических беспилотников, 155-мм гаубиц, боеприпасов к ним, а также тягачей, оборудования и запчастей.

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