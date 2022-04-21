Назначен и. о. главы «Лукойла»
Москва, 21 апреля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Вадим Воробьёв назначен и. о. главы компании, передаёт 21 апреля РБК. Решение принято после ухода Вагита Алекперова с поста президента «Лукойла».
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«Лукойл»
Отмечается, что выбор сделан советом директоров «Лукойла». Воробьёв более двух десятков дет работает в компании. Он является членом правления «Лукойла».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алекперов 21 апреля объявил о решении покинуть совет директоров «Лукойла» и уйти с поста главы организации.
Стоит отметить, что Алекперов объявил о своём решении спустя неделю после добавления его британскими властями в чёрный список «из-за Украины».