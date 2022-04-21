Москва, 21 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Вместе с военнослужащими Вооружённых сил РФ участие в специальной операции на Украине принимают около 4 тыс. казаков из всех казачьих обществ и организаций России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Don-kazak. ru Боевая учёба

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Вот уже на протяжении месяца в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся два казачьих полка и несколько батальонов. Это казаки полка имени атамана Платова, Кубанского батальона имени атамана Чепеги и 1-го Крымского. На поле боя отправились казаки подразделений «Дон» и «Таврида».

В ближайшее время в бои за Донбасс вступят ещё три казачьих отряда. Количество казаков-участников специальной военной операции возрастет до 5,5 тыс. человек.

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