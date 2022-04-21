Стокгольм, , 19:16 — REGNUM Компания Paradox Interactive анонсировала ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Shadowrun Trilogy для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Об этом 21 апреля сообщает портал Game Informer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Издатель сообщил, что релиз обновлённой игры на вышеперечисленных платформах состоится 21 июня 2022 года. Отметим, что трилогия Shadowrun впервые выйдет на консолях, ранее в эти игры могли играть только пользователи ПК. В набор ремастера войдут игры Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun: Hong Kong — Extended Edition. Разработчики выложили в сеть трейлер, в котором показали обновлённую графику игр.

Напомним, релиз Shadowrun Trilogy на ПК состоялся 20 августа 2015 года. В основу эти игр легла настольная ролевая игра Shadowrun в жанре «научного фэнтези». Её действие разворачивается в мире, где между собой оказались сплетены кибернетика, магия и фэнтезийные существа.

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