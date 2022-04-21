Стокгольм, 21 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Компания Paradox Interactive анонсировала ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Shadowrun Trilogy для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Об этом 21 апреля сообщает портал Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Издатель сообщил, что релиз обновлённой игры на вышеперечисленных платформах состоится 21 июня 2022 года. Отметим, что трилогия Shadowrun впервые выйдет на консолях, ранее в эти игры могли играть только пользователи ПК. В набор ремастера войдут игры Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun: Hong Kong — Extended Edition. Разработчики выложили в сеть трейлер, в котором показали обновлённую графику игр.

Напомним, релиз Shadowrun Trilogy на ПК состоялся 20 августа 2015 года. В основу эти игр легла настольная ролевая игра Shadowrun в жанре «научного фэнтези». Её действие разворачивается в мире, где между собой оказались сплетены кибернетика, магия и фэнтезийные существа.