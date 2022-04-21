Пенза, 21 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Жителей Пензенской области приглашают принять участие в акции «Пасха в каждом храме», в рамках которой верующих на Светлой седмице призывают помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах, или рядом с ними, если внутри не представляется возможным. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верующих в Пасху

Впервые Пензенская область стала участником акции в 2021 году в Успенском храме села Калинино.

В этом году «Пасха в каждом храме» будет организована в населенных пунктах с недействующими церквями в Городищенском, Каменском, Пензенском, Мокшанском и Бессоновском районах с 24 по 29 апреля.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в преддверии Пасхи подсчитали стоимость приготовления праздничного кулича. Расчет произведен на основании данных о стоимости продуктов в регионе в марте.

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