21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы Крыма о том, что пленные украинские солдаты, оказывается, прекрасно владеют русским языком.

Елизавета Коробова, , 19:41 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что украинские националисты, попадая в плен, начинают говорить по-русски и даже не заикаются, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А чего говорить-то попусту? Пускай гимн российский учат, ещё не раз пригодится», — отметила Татьяна Е.

Многие пользователи не были удивлены этому факту, потому что большинство украинцев прекрасно знает русский язык, но принципиально избегает его использования.

«А что тут удивительного? Великий и могучий – основа, на которой произрастает современная Украина. Да, в школах они преподают теперь исключительно украинский язык, но дети, так или иначе, знают русский. Так что хватит обманывать себя и окружающих. Признайтесь, что украинцы и русские — это, по сути, одно и то же», — написал Слава М.

Некоторые комментаторы отмечают, что в самом начале украинские политики взяли моду забывать русский язык, а простые жители Украины оказались в заложниках бредовых идей их руководства.

«Во-во! Зеленский, к примеру, всю жизнь по-русски говорил, а как президентом стал, так моментально русскую речь якобы забыл. Начал плести чушь всякую, делать вид, что не знает, как там что-нибудь на русском языке сказать. Позорище», — пишет Сергей П.

«Это как Зеленский, который большую часть времени прожил в России, начинает забывать русский, а потом резко, когда ему нужно, вспоминает его», — напомнила Лилия П.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что даже говорящие на украинском языке на постоянной основе внезапно вспоминают русскую речь, когда дело начинает пахнуть жареным.

«В экстремальной ситуации человек начинает говорить на том языке, на котором в реальности думает. Это происходит на подсознательном уровне, так что мова — это лишь исковерканный русский язык, искусственно насажденный на территории Украины, а не наоборот, как упоротые утверждают», — поделился своим мнением Алекс К.

Ряд пользователей указывает на то, что в России нет плохого отношения к украинскому языку, просто те, кто его использует, в значительной степени портят ему репутацию.

«Потому что укронацисты — сплошь трусы. Это они с гражданскими могут вести себя как звери, спрашивая с людей за украинский язык. В плену все они поголовно паиньки, потому что спрашивают теперь уже с них», — указывает Владимир М.

«То, что они знают русскую речь, не означает, что они такие же, как мы. Нацисты — звери, им место в клетке. И не важно, на каком языке они разговаривают, потому что они враги всего человечества», — считает Юрий М.

Нашлись и те, кто отмечают, что постепенно Украина начнёт ассоциироваться в мире с чем-то злым и агрессивным, в то время как Россия станет тихой гаванью в этом безумном мире.

«Я по национальности — украинка. Живу в России много лет. Со своими земляками общаюсь на чисто украинском языке. Никто и никогда в России мне не сделал замечание и не напал на меня за это. И вот кто является агрессором?!» — вопрошает Яна Ю.

«Проблема в том, что от украинской речи теперь многих трясёт и просыпается ненависть. Как и от сочетание желтого с синим, кстати», — подметила Elena C.

Напомним, 20 апреля глава Крыма Сергей Аксенёв заявил на заседании крымского правительства о том, что украинские националисты, попадая в плен, начинают говорить по-русски и даже не заикаются. Аксёнов добавил также, что цели специальной военной операции России на Украине будут, без сомнения, достигнуты.