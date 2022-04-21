Москва, , 19:23 — REGNUM Ведущий Александр Гуревич, известный по своей работе на шоу «Сто к одному», приостановил деятельность на телевидении. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале 21 апреля.

Александр Гуревич Кадр из шоу «Сто к одному»

Известно, что перед своим уходом ведущий опубликовал сообщение под одним из последних выпусков программы: «Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе». Также Гуревич отметил, что все выпуски «Сто к одному», которые появятся в телеэфире в ближайшее время, были отсняты ранее.

Напомним, что «Сто к одному» впервые появилось в телеэфире в 1995 году. Бессменным ведущим шоу с того момента являлся Александр Гуревич.

Читайте ранее в этом сюжете: Иван Ургант вернулся в Россию