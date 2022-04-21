Подгорица, 21 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. На следующей неделе цены на нефтепродукты в Черногории вновь вырастут, рост будет не таким резким, как месяц назад, а составит несколько центов, сообщило министерство капитальных инвестиций. Новые цены на топливо вступят в силу 27 апреля, в среду, так как понедельник – нерабочий день.

Бензин

Согласно текущим параметрам цены на бензин вырастут на три цента, на евродизель — на пять центов, а на мазут — на шесть центов.

Бензины Eurosuper-95 и 98, как ожидается, подорожают на три цента и составят 1,73 евро и 1,77 евро соответственно.

Евродизель должен подорожать на пять центов до 1,77 евро, а мазут на шесть центов до 1,72 евро.