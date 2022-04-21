Москва, 21 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В настоящее время мир переживает смену системы управления, и на смену старому укладу приходит новый интегральный мирохозяйственный уклад. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, выступая в рамках работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы».

Kremlin.ru Сергей Глазьев

«Это новая система управления, которая включает в себя все, что было наработано до сих пор. Но суть в том, что государство работает как арбитр и дирижер», — сказал Глазьев.

По его словам, в будущем в мире будут господствовать две системы.

«Это социализм с китайской спецификой и индийская демократия, которая скоро возьмет на вооружение искусственный интеллект. Эти страны будут определять экономическое развитие мира», — сказал Глазьев.

Кроме того, он отметил, что американцы в настоящее время разыграли против России «все свои карты», но в результате произошел резкий поворот к юаню.

«То, что мы сегодня наблюдаем, это похоже на самоубийство старой системы управления. Все мировые резервные валюты дискредитированы и никому в Азии не нужны. Как только мир откажется от использования доллара, то главным конкурентом Китая станет Индия. Мы скоро дождемся миграции людей с Запада на Восток», — убежден Глазьев.