Оренбург, , 19:12 — REGNUM Ушел из жизни сопредседатель оренбургского регионального штаба ОНФ, заместитель гендиректора производственного объединения «Стрела», бывший командующиq Оренбургской ракетной армией Юрий Кононов. Об этом сообщили в отделении ОНФ и выразили соболезнования.

Юрий Кононов Отделение ОНФ в Оренбургской области

«Юрий Кононов пользовался большим уважением и авторитетом как у сослуживцев, сотрудников предприятия, так и своих коллег по общественной работе. В нашей памяти он навсегда останется честным и принципиальным специалистом, внимательным к людям человеком», — отметили в общественной организации.

Юрий Кононов родился 2 августа 1952 года. После обучения в Серпуховском высшем военном командно-инженерном училище и Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского Кононов в ракетных войсках прошел все основные командно-штабные должности: от инженера расчета до командующего 31-й Оренбургской ракетной армией.

Награжден орденами «За боевые заслуги», «За военные заслуги», многими медалями. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.