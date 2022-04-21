Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Добиться поражения России на Украине – вот цель США, заявила 21 апреля заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. Она попыталась опровергнуть бытующее мнение о том, что США «хотят войны до последнего украинца».

Венди Шерман U.S. Embassy & Consulates in Brazil

Американка пояснила, что такое утверждение якобы является частью идущей из России дезинформации, согласно которой США хотят, чтобы украинцы и русские воевали как можно дольше: мол, на самом деле это не так.

Уэнди Шерман «Соединённые Штаты хотят стратегического поражения России на Украине».

Она пояснила, что все движения Вашингтона в отношении Украины именно на это и нацелены. Это и поставки вооружений, и санкции против России, и «усилия по изоляции Москвы на международной арене».

Соединённые Штаты, добавила американский дипломат, будут и дальше вооружать Киев, «оказывать бюджетную поддержку, гуманитарную помощь».

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