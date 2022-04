Редмонд, США, , 19:01 — REGNUM Студия 343 Industries в очередной публикации в блоге развития проекта рассказала геймерам о том, чего они могут ожидать от второго сезона игры. Пост был размещён 21 апреля на официальном сайте франшизы.

Halo Infinite 343 Industries

«Сегодня мы знакомим вас с новыми игровыми режимами, которые появятся во втором сезоне Halo Infinite — Landgrab, King of the Hill и Last Spartan Stand», — написали разработчики, они также опубликовали трейлер. Название King of the Hill («Царь горы») говорит само за себя с небольшим уточнением: после того, как в этом режиме какая-то команда захватит некую «гору», раунд не будет окончен. Чем дольше она будет там находиться, тем больше очков получит.

В основу режима Landgrab заложена похожая концепция, но в его случае игрокам нужно будет захватить три нейтральные локации на карте. Через какое-то время после того, как это будет делано, появятся три новые зоны. Выиграет там команда, которая первой наберёт 11 очков. Что касается Last Spartan Stand, то в этом режиме 12 игроков будут сражаться до последнего выжившего на картах Big Team Battle, они получат на старте ограниченный набор снаряжения и пять жизней.

Напомним, старт второго сезоне Halo Infinite запланирован на 3 мая 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры нашли способ посмотреть личный рейтинг в игре.

