Тамбов, 21 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области в условиях санкционного давления усилили поддержку предпринимателей, снизив ставку по льготному микрозайму. Данное решение принято по поручению руководителя Тамбовщины Максима Егорова, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В Тамбовской области с 15% до 12% годовых снижена процентная ставка по новому микрофинансовому продукту – льготному микрозайму «Специальный». При этом для социального предпринимательства и приоритетных проектов субъектов МСП, работающих на территории Котовска и Знаменки, ставка составит 8,5% годовых.

Размер займа варьируется от 2 млн до 5 млн рублей в зависимости от численности работников компании. По программе «Специальный» заём может быть направлен на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования, строительство, ремонт и реконструкцию зданий, сооружений, помещений. Заём можно взять на срок до двух лет.

Данное решение является одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Оно разработано региональным Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области по поручению Максима Егорова.

Власти отмечают, что смягчённые условия кредитования позволят предпринимателям продолжить реализацию проектов, несмотря на возможные негативные внешние факторы. Полные условия кредитования опубликованы на сайте фонда.